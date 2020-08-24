» "الري" تكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

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كشف محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، تفاصيل مفاوضات سد النهضة.
وقال السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «المفاوضات تستكمل غدا، الإثنين، بعد تجميع مقترحات الدول الثلاث، واختيار عضو فني وقانوني ممثل لكل دولة»، مشيرا إلى أنه من المقرر رفع التقرير نهائي إلى دولة جنوب أفريقيا الجمعة المقبل.
وتابع: «منقدرش نقول حدث تقدم أو تراجع في المفاوضات، كل ما حدث صياغة مقترحات الدول الثلاث».
وعن فيضان العام الجاري قال المتحدث باسم الري، إن هناك لجنة دائمة لرصد حالة النهر والفيضان، مشيرا إلى أن معدلات الفيضان خلال أغسطس من العام الجاري أعلى من العام الماضي.
وتابع: «معدلات الفيضان ستكون أعلى من المتوسط ولدينا خطة لاستثمار كل نقطة مياه».

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