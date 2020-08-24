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في تسجيل صوتي سري..

شقيقة ترامب تصفه بأنه بلا مبادئ وقاسي القلب

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المصريون ووكالات

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وصفت ماريان ترامب باري، شقيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي كانت قاضية اتحادية قبل تقاعدها، شقيقها بأنه كاذب "بلا مبادئ" في تسجيل صوتي، فيما يعد أحدث هجوم على شخصية الرئيس قبل انتخابات تجرى في الثالث من نوفمبر.
كما انتقدت ماريان (83 عاما) الرئيس الجمهوري لما قالت إنه "زيف" و"قسوة" في مقابلات سجلتها سرا ابنة أخيها ماري ترامب، وهي أيضا ابنة شقيق الرئيس، خلال سلسلة من المحادثات التي جرت في عامي 2018 و2019 ثم حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست.
وظهرت تلك التصريحات قبل أيام من عقد الحزب الجمهوري لمؤتمره السنوي الذي من المقرر أن يدعم فيه ترشح ترامب للرئاسة لولاية أخرى مدتها أربع سنوات منافسا لمرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن. وأعلن أكثر من 70 مسؤولا سابقا في مجال الأمن القومي ومنتمين للحزب الجمهوري الأسبوع الماضي تأييدهم لبايدن وقالوا إن ترامب تورط في سلوك فاسد "يجعله غير مؤهل لمنصب الرئيس".
ورفض ترامب تصريحات شقيقته في بيان مكتوب. وقال "في كل يوم أمر جديد.. من يهتم... بلدنا سيصبح قريبا أقوى من أي وقت مضى".
ولم يتسن التواصل بعد مع ماريان للتعليق.
وفي أحد التسجيلات، التي حصلت رويترز على بعضها، علقت ماريان على اقتراح الرئيس في 2018، عندما كانت لا تزال قاضية تمارس عملها، أنه قد يرسلها إلى منطقة الحدود للتعامل مع زيادة في عدد المهاجرين.
وقالت "كل ما يريد فعله هو أن يروق لقاعدة مؤيديه... لا مبادئ لديه. على الإطلاق".

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