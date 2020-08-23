» بايرن ميونخ بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه

23 أغسطس 2020 - 11:04 م

توج بايرن ميونيخ الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب باريس سان جيرمان، بعد تغلب عليه ( 1 – 0)، في المواجهة النهائية والتي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب دا لوز بالبرتغال.











وبدد بايرن آمال سان جيرمان في إحراز اللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه بعدما أنهى مغامرته اليوم على استاد "دا لوز" أو "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.









وأحرز بايرن لقبه السادس في البطولة علما بأنه خاض اليوم نهائي البطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.









وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما غاب التوفيق عن الفريقين في الفرص التي سنحت لهما.









وفي الشوط الثاني ، سجل الفرنسي الدولي كينجسلي كومان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59 ليمنح الفوز واللقب إلى فريقه بايرن ميونخ ومديره الفني هانزي فليك الذي يعتبر المهندس الحقيقي لانتصارات الفريق وألقابه في الموسم الحالي.









وأحرز بايرن اليوم اللقب السادس له في تاريخ البطولة واستكمل الثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) للمرة الثانية في تاريخه بعدما توج بها في 2013 تحت قيادة مدربه الأسبق يوب هاينكس.









وتوج بايرن مسيرته الرائعة في هذا الموسم المثير باللقب الغالي وحرم سان جيرمان من إحراز باكورة ألقابه في دوري الأبطال.









وفاز بايرن بجميع المباريات الـ11 التي خاضها في البطولة هذا الموسم وسجل فيها 43 هدفا مقابل ثمانية أهداف اهتزت بها شباك الفريق ليكون الفريق صاحب أفضل خط هجوم في البطولة.









وحافظ بايرن على سجله خاليا من الهزائم في آخر 30 مباراة خاضها منذ ديسمبر الماضي وحقق فيها 29 انتصارا مقابل تعادل واحد.









ومن بين هذه المباريات ، فاز بايرن في جميع المباريات الـ14 التي خاضها في مختلف البطولات منذ استئناف فعاليات الموسم بعد التوقف بسبب أزمة كورونا.









وخلال هذه المباريات الـ 30 ، سجل الفريق 95 هدفا في مختلف البطولات.







