تعليق ناري لـ رضا عبد العال على مباراة القمة

23 أغسطس 2020 - 10:29 م

تحدث رضا عبد العال، نجم الزمالك السابق، حول مباراة الأهلي والزمالك بالدوري الممتاز التي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3-1.



وقال «عبد العال» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «ما حدث ليلة أمس، صدمة لكل جماهير الأهلي بعد محاربة الجماهير من أجل عودة الدوري».



وأضاف «ما حدث بالأمس نتيجة للعنجهية الأهلاوية والثقة الزائدة والغرور لدى لاعبي الأهلي بقدرته على الفوز في أي وقت، البطل يعمل حساب للصغير ولا الكبير، دفاع الأهلي كان فيه شارعين، وياسر إبراهيم يتحمل أول هدفين».



وتابع «فايلر كان عايز يتعادل مع الزمالك ولعب بـ 3 دفيندر»، مشيرا إلى أن الأهلي أهدر 3 فرص في بداية المباراة كانت كفيلة بتغيير شكل المباراة.

وأكمل «كان هناك أشخاص تتمنى السير بجوار سور الأهلي، لكن لما اللاعبين يهربوا في الوقت الجاري، إذن هناك مشكلة في الإدارة والنادي»، متسائلا «ليه عبد الله وأحمد فتحي ورمضان صبحي باعوا الأهلي؟ أكيد المعاملة مش كويسة».



وحول مغادرة بعض اللاعبين الأهلي بسبب المال قال عبد العال لـ موسى «لو جالك عرض بفلوس أكتر في قناة تانية هتروح»، ليرد موسى «والله لو جالي عرض أعلى مش هسيب صدى البلد».»



وأوضح أن الأهلي سبب أزمة حسام عاشور قائلا: «المشكلة حصلت لما عاشور شكر في تركي آل الشيخ».

وتساءل «ليه شريف إكرامي مشى من الأهلي، الأولى إن علي لطفي يمشي، وإيه فكرة إن تفضي مكان لناشئ



وحول مروان محسن قال «أنتو لسه فايقين دولقتي، أنا مش عايز أخلص عليه أكتر ماهو مخلص على نفسه بس أنا قولت قبل كده إزاي ده يروح كأس العالم، الغلطة بتاعت اللي بيلعبوا»، ممازحا الإعلامي أحمد موسى « لو مروان لعب ماتشين كمان هيجيلك ضغط وسكر»، ليؤكد موسى «لا مش هيلعب تاني».

وأكد عبد العال أن محمد أبو جبل، يعد نجم مباراة القمة قائلا: «لولا أبو جبل لتغيرت نتيجة المباراة»، مردفا «مشفتش طارق حامد في ماتش الزمالك، عشان كان فيه 3 ديفندر قافلين إيه، الونش ومحمود علاء وبن شرقي قدموا أداء ممتازا».



وأكمل «من وجهة نظري ظلم مجلس إدارة الأهلي لحسام عاشور ومؤمن زكريا وشريف إكرامي لعب دورا فيما حدث، وفي المقابل مرتضى منصور، رئيس الزمالك، جبر بخاطر بائع التين»، معلقا «فيه ظلم وافترى، وفيه ناس ماشية بما يرضي الله».



وأشاد بصالح سليم، رئيس الأهلي الأسبق، قائلا: «من بعد كابتن صالح، مفيش حد ياخد مكانه، ربنا يرجع الصواب لمجلس إدارة الأهلي».



وأردف «جماهير الزمالك بتهاجمني عشان بنتقد الخطيب وبتقولي بنفوز على الأهلي من ساعة ما تولي إدارة القلعة الحمراء»، مؤكدا أن الأحمر حسم لقب الدوري من الدور الأول.

وداعب «عبد العال» الإعلامي أحمد موسى قائلا: «أنت عارف إنك زعلان، عشان هي صدمة، عايزك لما تروح تقيس الضغط».









