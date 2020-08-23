» رسالة هامة من وزير الأوقاف بعد عودة صلاة الجمعة

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المصريون ـ متابعات

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وزير الأوقاف يبكي في خطبة الجمعة بعد قرار فتح المساجد

دعا الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعدم تزاحم المواطنين فى المساجد بعد عودة صلاة الجمعة.
وقال خلال لقاء خاص أذاعته فضائية "اكسترا نيوز"،على هامش افتتاح دورات تدريبية للأئمة الجدد، اليوم الأحد، إن أكاديمية الوزارة تطلق دورة نوعية خاصة وذلك فى إطار خطة الدولة المصرية للاهتمام بالشباب وتأهيل القيادات خاصة فى المناطق الحدودية والنائية. 
وأكد جمعة، أن من يصلى الجمعة فى بيته لا حرج عليه وله الثواب والأجر كمن صلى فى منزله، وذلك فى مواجهة إجراءات مواجهة كورونا.
وأشار وزارة الأوقاف، إلى أن  اختيار محافظة شمال سيناء لإطلاق دورات تدريبية للأئمة للتأكيد بأن سيناء فى القلب من الوطن. 
ووجه مختار جمعة، التحية لجيشنا الوطنى وشرطتنا المصرية وكل من يخدم الوطن ويفتديه بالغالى والنفيس. 

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