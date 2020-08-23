سمية الخشاب تصدم الجميع بجلسة تصوير عارية

23 أغسطس 2020 - 10:07 م

صدمت الفنانة سمية الخشاب، الجميع بنشر جلسة تصوير جديدة لها، ظهرت فيها عارية في حمام السباحة وسط قطع من البرتقال.

وصدم الجمهور بإطلالة الفنانة التي اعتبروها جريئة وغير متوقعة منها، خاصة أن الصور لم تظهر بها أي ملابس عليها، ما عرضها لموجة انتقاد وهجوم حاد.

ونشرت سمية الخشاب الصور عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" واكتفت بالتعليق :" My new photo session ".

وكانت سمية الخشاب، فاجأت متابعيها على انستجرام بمقطع فيديو استعرضت فيه حصولها على باقة ورود حمراء كبيرة، الأمر الذي تم اعتبره على انه رد فعل غير متوقع منها بعد ساعات من إعلان طليقها الفنان احمد سعد عن خطوبته من مصممة الأزياء علياء بسيوني.

ورغم أن الخشاب معروفة بشخصيتها القوية، إلا أن اصرارها على تصوير باقة الورود شكل صدمة لمتابعيها الذين اعتبروا تصرفها "ضعف"، ولا يناسب شخصيتها، متسائلين ما إذا كانت تحاول إثارة غيرة سعد أم أنها فعلاً تعيش حالة حب جديدة.