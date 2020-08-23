فيديو.. انفجار يهز بيروت من جديد

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هز

هز انفجار كبير اليوم الأحد محافظة جبل لبنان الواقعة جنوب العاصمة بيروت، محدثا حالة من الهلع بين اللبنانيين.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان بسماع "دوي انفجار في المنطقة الواقعة بين بلدتي برجا وبعاصير، وتحديدا بالقرب من موقع جبانة بعاصير الجديدة".

وذكرت الوكالة أن الانفجار "تسبب بحالة من الخوف والهلع لدى المواطنين، حيث شوهد الدخان بكثافة"، في مشهد وثقته لقطات مصورة بالقرب من موقع الحادث.

وأضافت أنه "على الأثر حضرت عناصر من القوى الأمنية في المنطقة، وباشرت التحريات لمعرفة ملابسات الحادث".

بدورها، نقلت صحيفة "النهار" عن رئيس بلدية برجا، ريمون حمية، أن المعلومات الأولية تشير إلى أنه "لا خسائر بشرية في الانفجار والقوى الأمنية توجهت إلى المكان لتحديد السبب".

من جهته، قال النائب بلال عبد الله لـ"النهار": "بعد تواصلي مع القوى الأمنية، لا مؤشرات مقلقة في الانفجار بين برجا وبعاصير وعناصرها تقوم بالتحقيقات".

ووفق معلومات أمنية تلقتها الصحيفة، يعود الانفجار إلى "قنبلة يدوية قديمة كان مجهول قد ألقاها من دون أن تنفجر"، وأضافت: "بسبب اشتعال حريق بالقرب من جبانة بعاصير الجديدة، انفجرت القنبلة من دون وقوع أي خسائر".

ويأتي هذا الحادث في الوقت الذي يسعى فيه لبنان إلى تجاوز تداعيات انفجار ضخم هز يوم 4 أغسطس مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت نتيجة حريق وصل إلى مستودع احتوى على كميات كبيرة من نترات الأمونيوم، ما أدى إلى مقتل أكثر من 160 شخصا وإصابة 6 آلاف آخرين مع تدمير أحياء كاملة في المدينة في ثوان معدودة.



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