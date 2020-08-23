تصريحات قوية من "بن سلمان" عن هذا الأمر

أدلى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بتصريحات قوية اليوم الأحد، بشأن مشروع نيوم، حيث شدد على أنه لا مجال إلا للجدية.





وأكد الوزير السعودي، أن وزارته ستقدم المساعدة من أجل استكمال مشروع نيوم الضخم الذي تبلغ كلفته 500 مليار دولار في موعده المقرر.

وأضاف الوزير: "لا مجال لنا إلا أن نكون جادين في تسخير كل قدراتنا لتحقيق هذا المشروع".

ويتضمن المشروع عالي التكنولوجيا إقامة منشآت سياحية ورياضية على البحر الأحمر.

وكُشف النقاب عن المشروع، الذي يقام على مساحة 26 ألفا و500 كيلومتر مربع، في عام 2017 ، ومن المخطط الانتهاء منه في عام 2025، وسيضم مشروعات عالية التقنية تعمل بالطاقة المولدة من الرياح والشمس.

مشروع نيوم جزء من خطة "رؤية 2030" التي يتبناها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرامية لجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق الوظائف والحد من اعتماد اقتصاد المملكة على النفط.