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إطلاق سراح مضيفة جوية بريطانية محتجزة في دبي

عرب وعالم

إطلاق سراح مضيفة جوية بريطانية محتجزة في دبي
إطلاق سراح مضيفة جوية بريطانية محتجزة في دبي

فتحي مجدي

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أطلق سراح مضيفة جوية بريطانية من سجن في دبي بعد أن ضبطت خلال مقابلة غرامية قبل شهرين، حيث عثر بحوزة الرجل الذي كانت معه على المخدرات. 

قال موقع (إيكو) إن عضو البرلمان عن ليفربول، كيم جونسون، كشف عن إطلاق سراح ليفربودليان ديرين كروفورد أخيرًا من السجن، بعد احتجازها في 21 يونيو الماضي.
 
وكتبت جونسون على "تويتر": "يسعدنا أن نسمع من العائلة أن ديرين كروفورد قد أطلق سراحها من سجن دبي. شكرًا لجميع الذين دعموا ديرين. أتطلع لرؤيتها مرة أخرى في ليفربول".

ويأتي ذلك بعد أسابيع من الالتماسات للإفراج عن المضيفة الجوية البريطانية، وبعد أن تحدثت عائلتها عن إطلاق سراحها.

ووفقًا لصحف بريطانية، فإن ديرين كروفورد (23 عامًا)، والتي تعمل في طيران الإمارات ومقيمة في دبي، كانت بصدد تناول العشاء مع رجل قبلت الذهاب معه إلى شقته عندما داهتمها قوات الأمن.

وقالت دانييل (28 عامًا)، شقيقة المضيفة  إن "الشرطة عثرت مع اختها والرجل الذي يرافقها على سجائر من مخدر القنب وألقت القبض عليها بتهمة حيازة المخدرات".

وأضافت: "إنها بريئة. لقد كانت في المكان الخطأ في الوقت الخطأ. عندما ألقي القبض عليها، أخذت الشرطة هاتفها. وتمكنت من الاتصال بي بعد بضعة أيام عندما نقلها إلى السجن. في البداية لم أفهم ما كانت تقوله لأنها كانت تبكي فقط وتبكي. لم تفعل" تأكل أو تنام لأيام.

وتابعت "إنها لا تشرب الخمر ولا تدخن ولديها وظيفة جيدة مع طيران الإمارات لذا من المؤسف أنها وقعت في كل هذا. تبلغ من العمر 23 عامًا فقط وهي خائفة جدًا".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت كروفورد ستعود إلى المملكة المتحدة. وكانت قد انتقلت إلى الإمارات في 2018 بعد أن حصلت على وظيفة أحلامها مع طيران الإمارات.

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