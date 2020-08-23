» خمس كلمات تجنبها عند إجرء مقابلات وظائف العمل الشخصية

23 أغسطس 2020 - 06:21 م



حذر خبراء التوظيف من النطق بخمس عبارات عند إجراء مقابلات العمل الشخصية، حتى لا تؤدي إلى خسارة الوظيفة، في الوقت الذي أصبحت المنافسة على الوظائف أكثر شراسة من أي وقت مضى.



قال جيسون ووكر، الذي يرأس وكالة هايز في سيدني، إن تسمية نفسك بـ "مدمني العمل" أمر غامض للغاية ولا يعرض مهاراتك. وأضاف أن كلمة "أنا" أفضل دائمًا من "نحن"، لأن مدير التوظيف يفكر فيك - وليس فريقًا - في المنصب، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".



وقال إيان سكوت، مدير شركة راندستاد النيوزيلندية، إنه يجب على المرشحين تجنب العبارات العامة للشركات وتقديم استجابة موجزة مبنية على طريقة STAR، وهي طريقة رسمية لكيفية التعامل عند التقديم لوظيفة ما، حتى تُنتج فكرة ناجزة عن المتقدمين (المرشحين) لوظيفة ولاختبار قدراتهم في بعض الأحيان.



تبدأ إجابة (STAR) من خلال تحديد "الموقف"، وتحديد "المهمة" التي حددتها لتحقيقها، ووصف "الإجراءات" الشخصية الخاصة بك، وتنتهي من خلال "إعادة حساب" النتائج، وهي أفضل طريقة لتمييز نفسك عن الباقين، بحسب سكوت.



1. من الواضح



إن بدء الجمل بعبارة "من الواضح" يفترض أن القائم بإجراء المقابلة يعرف شيئًا عن تاريخك المهني - لكنهم عادة لا يعرفون ذلك، كما أشار ووكر.



وتشمل الكلمات "الحشو" الأخرى التي يجب الابتعاد عنها "أساسًا"، و"استباقية" و"تآزر".



2. نحن



قال ووكر إن المحاورين لا يهتمون بما كان فريقك أو إدارتك السابقة مسؤولة عنه، فهم يهتمون فقط بالدور الذي لعبته.



ينصح بأن يكون لديك مثالين أو ثلاثة أمثلة جاهزة للإثارة لإثبات كيف ساهمت شخصيًا في نجاح العمل أو تولي مسؤولية موقف صعب.



كما حث ووكر الباحثين عن عمل على إبراز مهاراتهم القيادية، حتى لو لم يسبق لهم العمل في الإدارة. قال إنه يمكن أن يكون بسيطًا مثل الإشراف على مشروع جماعي.



3. مدمنو العمل



يستشهد الكثير من الأشخاص بكونهم "مدمن عمل" كواحد من نقاط ضعفهم، لكن ووكر حذر من أن هذا يمثل علامة حمراء لمديري التوظيف الذين يرون أنه مصطلح شامل لا يعني أي شيء حقًا.



بدلاً من ذلك، يوصي بإدراج مهارة يمكن تطويرها من خلال التدريب أو ورش العمل مثل الخطابة أو التقديم.



ويؤيد مدير راندستاد إيان سكوت ذلك، ويشجع على ترك مصطلحات الشركة عند الباب.



وقال: "يرى المحاورون المدربون جيدًا من خلال العبارات التي تفتقر إلى الجوهر، ويتم تركهم محبطين عند الاضطرار إلى استخلاص الحكايات الحقيقية التي تجعل هذه العبارات تنبض بالحياة".



4. بدافع التغيير



ووفقًا لسكوت، فإن أحد أسوأ الأمثلة على العبارة العامة التي تعني القليل أو لا شيء هو "الدافع بالتغيير".



قال إن "التغيير جزء لا مفر منه من الحياة نواجهه جميعًا على أساس منتظم، لكنه ليس شيئًا يزدهر به الكثير من الناس".



وأضاف: "من واقع خبرتي، أصبح الكثير من الناس باحثين نشطين عن عمل لأنهم مروا بالتغيير. كبشر، يعاني الكثير منا من التغيير، ويفضل راحة الحياة الطبيعية والأنظمة والروتين".



وتابع: "إذا كنت شخصًا يستمتع حقًا بقطع ودفع التغيير المستمر، فتأكد من إظهار ذلك باستمرار في إجابات أخرى طوال المقابلة".



5. التحدي



حذر سكوت من أنه لا ينبغي للمرشحين أبدًا إخبار المحاور بأنهم "يحبون التحدي"، لأنه من الصعب عادةً إثبات صحة ذلك.



وقال: "نادرًا ما يتابع الأشخاص هذا الأمر بشرح جيد للتحديات التي يواجهونها أو حتى أمثلة على التحديات التي واجهوها، ورد فعلهم على التحدي المطروح ونتيجة استجابتهم".



بدلاً من ذلك، يوصي سكوت بإعطاء أمثلة دقيقة لما أحببته في الوظائف السابقة وكيف ترغب في تحسين تلك المجالات.





