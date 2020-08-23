المدير الفني للأهلي يصدم مروان محسن

23 أغسطس 2020 - 03:46 م

بعد الآداء الباهت الذي ظهر عليه مهاجم النادي الأهلي مروان محسن، في مبارة القمة بين الأهلي والزمالك أمس البت، والتي انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، وجه السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، انتقادات حادة على مستوى بعض اللاعبين في المباراة، وعلى رأسهم مروان محسن بعد المستوى الباهت الذي ظهر به بعد نزوله في الشوط الثاني، وحالة اللامبالاة وعدم التركيز في الملعب، وظهور علامات الغضب عليه .

ووجه المدرب السويسري انتقادات شديدة لمروان محسن، بعد فشله في تحقيق الكثافة الهجومية وتشكيل أي خطورة على مدافعي الزمالك .

وهدد فايلر، المهاجم مروان محسن باستبعاده من المباريات خلال الفترة المقبلة، حال استمراره على نفس المستوى، وهو ما قد يجعله خارج الحسابات بشكل نهائي والاعتماد على لاعبين آخرين، وتحديدًا في خط الهجوم .

وطلب محمود الخطيب رئيس النادي، من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، رفع تقرير مُفصل عن أحداث مباراة الزمالك، والأسباب التي دفعت الفريق للخسارة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز .

وطلب الخطيب من عبد الحفيظ أن يكون التقرير شاملا كل التفاصيل والأسباب التي أدت للخسارة والأداء الباهت الذي ظهر به الفريق وبعض اللاعبين، لمحاولة تدارك الأخطاء في الفترة الحالية قبل خوض نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولمحاولة فرض عقوبات على المقصرين ومحاسبتهم .