إصابة فنان شهير بجلطة مفاجئة

23 أغسطس 2020 - 03:22 م

أصيب الفنان السعودي بدر الليمون ، بجلطة نقل على إثرها إلى مستشفى الأمير متعب بمدينة سكاكا بالجوف.

وذكرت قناة العربية عبر موقعها الإلكتروني، إن الفنان الشعبي الليمون أصيب بـ”جلطة” ولن يتمكن من مواصلة مشواره الفني في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية منذ ستة أيام في منطقة الجوف .

وأشارت إلى أن الفنان الذي اشتهر بأدائه أغنية “أحب الليل والسهرة”، أظهرت الفحوصات المختبرية الطبية التي أجريت له، وجود ورم في إحدى كليتيه، ما سيبقيه في المستشفى حتى يتلقى الرعاية الطبية اللازمة .

ويعد الليمون أحد أبرز أسماء الفن الشعبي في السعودية، والذي بدأ مشواره الفني مبكرا حين كان يبلغ 15 عاما من عمره، مشاركا في الاحتفالات المحلية، منطلقا من مدينته الصغيرة “سكاكا” وصولاً إلى أسماع السعوديين شرقا وغربا .

هذا وسجل الليمون اسمه بأغان شعبية شهيرة يتذكره بها محبوه، أبرزها “أحب الليل والسهرة” و”ماهو غلا” و”السفينة أبحرت ”.