بعد ضجة طلاقها.. «أصالة» تعلن خطوبتها وتفجر مفاجأة

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أصالة
أصالة

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فنانة

خطوبة

أصالة

طارق العريان

أثارت الفنانة السورية أصالة، حالة من الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو ظهر فيه مغلّف هدية مغلق يحوي 200 يورو، وخاتماً من الألماس، قالت فيما بعد أنه خاتم خطوبتها.

وبعد هذا الجدل، كشفت أصالة حقيقة إرتباطها وخطوبتها، مؤكدةً أنها تعيش منذ إنفصالها عن المخرج طارق العريان صدمة، لأن علاقتهما كانت عميقة وممتدة الى الجذور، بحسب قولها .

وأضافت أصالة في مقابلة مع برنامج "ET بالعربي" أن قلبها مفطور وحزين، وأنها غير مرتبطة في الوقت الحالي، ولا تعرف ما إذ كانت قادرة على الإرتباط من جديد مستقبلاً أم لا؟ !.

وقالت الفنانة في المداخلة التلفزيونية: “لا يوجد أحلى من الزواج، أحلى مؤسسة بالحياة، هي صعبة تظبط، بس لو ظبطت بتكون أحلى شيء بالحياة ”.

وفي وقت سابق نفت أصالة تفكيرها في الارتباط قائلة: ” اليوم قلبي مغلق بالضبة والمفتاح، قلبي تعبان قلبي مقهور، قلبي مش صحي، لقد خرجت من علاقة 14 عاما حب كتير كبير، وجذورها مرعبة، اللي بتقوله حاجة عن الارتباط لست أنا ”.

إلى أن أعلنت قبل ساعات خطوبتها بقولها: “أنا خاطبة في الوقت الحالي، ونزلت مع صاحبتي ميرال اشتريت خاتم خطوبة لي ”.

وأشارت الى أنها إشترت خاتم، مكوّن من قلوب عدة محطّمة .

وخلال الأيام الماضية ضجت مواقع التواصل الإجتماعي ، بصور لعارضة أزياء أرمنية سورية تعيش في مصر، وتعمل كعارضة أزياء كانت قد ظهرت مؤخرًا في مقطع من كليب "يا بلدنا يا حلوة" للفنان المصري عمرو دياب، الذي أخرجه طارق العريان، تدعى نيكول سعفان، على أساس أنها حبيبة الأخير وأنه تمت خطبتهما .

وتأتي هذه الأنباء بعد شهور قليلة من إعلان انفصال "العريان" عن زوجته الفنانة أصالة بعد 10سنوات من الزواج.


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