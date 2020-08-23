سر إحالة مخرج "القمة" للتحقيق بماسبيرو

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قررت نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصرى، إحالة هشام عبد الودود مخرج مباراة القمة 120 بين الأهلى والزمالك للتحقيق أمام الشئون القانونية بسبب أخطاء إذاعة المباراة التي أثارت غضب جماهير الزمالك.

وشن جمهور الزمالك هجومًا على مخرج المباراة، خاصة بعدما تجاهل لاعبى الزمالك خلال الاستماع للنشيد الوطنى للمباراة وتركيز الصورة على لاعبى الأهلى فقط.‏

واعتذر محمد إبراهيم، المشرف على البرامج الرياضية فى التليفزيون ‏المصرى، لجماهير الزمالك على أخطاء مخرج المباراة.

وقال إبراهيم فى مداخلة عبر شاشة قناة الزمالك، "أخطاء مخرج مباراة ‏القمة غير مقصود على الإطلاق، ونقلنا الصورة بشفافية وبدون ‏تحيز لفريق عن الاّخر".‏

وأنهى تصريحاته مقدماً التهنئة لجماهير الزمالك على الفوز في مباراة ‏الأهلي وحسم القمة.‏


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