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فوائد سحرية للشطة لن تتخيلها

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الشطة
الشطة

متابعات- أمينة عبد العال

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يعتبر الفلفل الأحمر من البهارات التي لا تستغني عنها بعض المطابخ، وتعود بداية استخدامها إلي أواخر القرن التاسع عشر حين وجد فيه الإيطاليون أحد أهم التوابل التي تعزز نكهة المكرونة والبيتزا قبل أن تنتشر في أمريكا بعد ذلك .

ويحتوي الفلفل الأحمر الحار علي مادة "الكابسيسين" والتي لها فوائد كثيرة لصحة الإنسان، حسبما أشارت الأبحاث والدراسات .

ومن أهم فوائد " الشطة " أو الفلفل الأحمر المطحون:

يهدئ المعدة ويقلل من خطورة القرح علي عكس المعتقد لقدرته علي إثباط إفراز الأحماض وتنشيط إفرازات المخاط والقلويات وتدفق الدم المخاطي المعدي الذي يساعد في الوقاية من القرحة والشفاء منها.

كما تساعد علي تعزيز نبضات القلب إذا تم رشها فوق الطعام  إذ تقلل من الكولسترول في الدم والدهون الثلاثية وتراكم الصفائح الدموية مع زيادة قدرة الجسم علي إذابة الفيبرين وهو مادة أساسية في تكوين الجلطات .

كما تقلل من أمراض القلب والأوعية الدموية وخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والانسداد الرئوي والسكتة الدماغية .

ويعمل الفلفل الأحمر علي خفض مستوي السكر في الدم ويقوي جهاز المناعة ويدعم الأغشية المخاطية الموجودة في أنحاء الجسم، وتبطن الممرات الأنفية والرئتين والقناة المعوية وتقف في وجه مسببات الأمراض .

 


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