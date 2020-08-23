» نجاح العملية الجراحية لظهير أيسر الزمالك

23 أغسطس 2020 - 02:31 م

خضع محمد عبد الشافي، الظهير الأيسر لفريق الزمالك لعملية جراحية ناجحة اليوم بمستشفى العاصمة، بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام اللاعب بتركيب شريحة ومسامير من اجل تثبيت الكسر الذي تعرض له بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب فريق الأهلي في الدقايق الأخيرة من المباراة.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب لمدة ثمانية أسابيع على ان يتم تجهيز عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق في المباريات المقبلة.