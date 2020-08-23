4 قرارات مهمة للجنة التخطيط بالأهلى

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غرق

استقرت لجنة التخطيط والجهاز الفني بالأهلى علي 4 قرارات الفترة المقبلة أولها الحظر الإعلامي علي الفريق لإعادة الاستقرار والثاني منح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة جرعات من الثقة بهدف محاولة العودة للتركيز ولم شمل اللاعبين والثالث هو عودة الخماسي المعار نهاية الموسم وليد ازارو وصلاح محسن وأكرم توفيق ومحمد شريف وعمار حمدي والرابع هو بدء التفاوض مع صفقات جديدة تكون لديها خبرات دولية.

وسيطرت حالة من الغضب الشديد داخل الأهلي عقب الخسارة من الزمالك 1-3 ضمن منافسات مسابقة الدوري.


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