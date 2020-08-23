  • الأحد 23 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:28 م
Advertisements
بحث متقدم
أمير الكويت وولي العهد

ولي عهد الكويت يدخل على خط أزمة التسريبات: لن نقبل بهذا الشذوذ

ارشيف

سر إحالة مخرج "القمة" للتحقيق بماسبيرو

«معلول والشناوي».. ماذا حدث داخل غرفة الملابس بعد ثلاثية الزمالك

«معلول والشناوي».. ماذا حدث داخل غرفة الملابس بعد ثلاثية الزمالك

ارشيف

عاجل.. قرار صادم من الأهلى بشأن مروان محسن

انتشر في 9 ولايات.. مرض جديد يضرب أمريكا

انتشر في 9 ولايات.. مرض جديد يضرب أمريكا

ارشيف

الداخلية الكويتية ترد على تسريب تسجيلات أمن الدولة

ارشيف

«شوبير» يفتح النار ضد الأهلى

ارشيف

قرار جمهورى جديد لـ "السيسي" لمحاربة "الفساد"

معلمة تترك التدريس لتدير مقهى: الموضوع سهل

معلمة تترك التدريس لتدير مقهى: الموضوع سهل

ارشيف

تصريح تليفزيوني يكشف حقيقة اغتيال الرئيس التونسى

7 مليارات دولار حصيلة بيع أسلحة روسية لـ 40 دولة

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

الأهلى يدرس بيع نجمه لـ «بيراميدز»

#

خسائر لبنان تتخطي 5 مليارات دولار في انفجار مرفأ بيروت

#

مليون دولار تمنحها الدنمارك لـ" أوغندا " لمواجهة كورونا

#

6 مليارات دولار تجعل" ماسك" سابع أغني شخص في العالم

أعلن دميتري شوجاييف مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني أن روسيا باعت منذ بداية عام 2020 ما قيمته 7 مليارات دولار إلي 40 دولة حول العالم .

وأشار شوجاييف خلال منتدي أرميا " 2020 " في تصريحات صحفية إلي أنه في خلال 7 أشهر من  هذا العام تجاوزت صادرات المنتجات العسكرية 7 مليار دولار أمريكي علي الرغم من القيود الدولية القائمة .

وكانت روسيا باعت في نهاية العام الماضي أسلحة بمقدار 15.1 مليار دولار، حسبما نشرت "سبوتنيك".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

وصاحبه الذى( لم يحزن)

د. هشام الحمامي

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على سيدة الأعمال الكويتية غصون الخالد في «الشاليهات»
» تراجع مُبشر في إصابات كورونا بالسعودية
» نجاح العملية الجراحية لظهير أيسر الزمالك
» السعودية.. حريق بمجمع تجاري شهير بجازان
» 7 مليارات دولار حصيلة بيع أسلحة روسية لـ 40 دولة
» كريم سرور يعلن إصابته بكورونا.. ويكشف أعراض الموجة الثانية
» مدبولي يصدر 4 قرارات وزارية تشمل هذه المشروعات
» جريمة مروعة.. تحتفظ بجثة والدتها في شقتها لشهور
» حسين الشحات يحرج الأهلى
» الشرطة تبحث عن صاحب "أحضان كورونا"
» الصلاة بـ" المانكير " .. هذا حكمها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة