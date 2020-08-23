» 7 مليارات دولار حصيلة بيع أسلحة روسية لـ 40 دولة

متابعات- أمينة عبد العال
أعلن دميتري شوجاييف مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني أن روسيا باعت منذ بداية عام 2020 ما قيمته 7 مليارات دولار إلي 40 دولة حول العالم .
وأشار شوجاييف خلال منتدي أرميا " 2020 " في تصريحات صحفية إلي أنه في خلال 7 أشهر من هذا العام تجاوزت صادرات المنتجات العسكرية 7 مليار دولار أمريكي علي الرغم من القيود الدولية القائمة .
وكانت روسيا باعت في نهاية العام الماضي أسلحة بمقدار 15.1 مليار دولار، حسبما نشرت "سبوتنيك".
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