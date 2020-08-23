» مدبولي يصدر 4 قرارات وزارية تشمل هذه المشروعات

23 أغسطس 2020 - 02:10 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 4 قرارت وزارية حملت أرقام 1497، و1499، و1500، و1501 لسنة 2020، باعتبار عدة مشروعات قومية جار تنفيذها ضمن أعمال المنفعة العامة.

وشملت قرارات رئيس الوزراء كلا من: مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بحوض الوساية بناحية المنصورية، بإمبابة، ضمن أعمال المنفعة العامة، واستكمال مشروع نزع ملكية العقارات اللازمة لتوسعة شارع محمد أنور السادات "ترسا" سابقا بالجيزة من أعمال المنفعة العامة.

وشملت القرارات أيضا، مشروع تطوير طريق الفيوم من تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي حتى ميدان الرماية، وتطوير محور المنصورية بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة، ومشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار بمنشأة القناطر ضمن أعمال المنفعة العامة، ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية.



