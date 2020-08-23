  • الأحد 23 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:28 م
Advertisements
بحث متقدم
أمير الكويت وولي العهد

ولي عهد الكويت يدخل على خط أزمة التسريبات: لن نقبل بهذا الشذوذ

ارشيف

سر إحالة مخرج "القمة" للتحقيق بماسبيرو

«معلول والشناوي».. ماذا حدث داخل غرفة الملابس بعد ثلاثية الزمالك

«معلول والشناوي».. ماذا حدث داخل غرفة الملابس بعد ثلاثية الزمالك

ارشيف

عاجل.. قرار صادم من الأهلى بشأن مروان محسن

انتشر في 9 ولايات.. مرض جديد يضرب أمريكا

انتشر في 9 ولايات.. مرض جديد يضرب أمريكا

ارشيف

الداخلية الكويتية ترد على تسريب تسجيلات أمن الدولة

ارشيف

«شوبير» يفتح النار ضد الأهلى

ارشيف

قرار جمهورى جديد لـ "السيسي" لمحاربة "الفساد"

معلمة تترك التدريس لتدير مقهى: الموضوع سهل

معلمة تترك التدريس لتدير مقهى: الموضوع سهل

ارشيف

تصريح تليفزيوني يكشف حقيقة اغتيال الرئيس التونسى

شاهد.. عمره 3 سنوات وينقذ زميله من الغرق

الصفحة الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

طفلة ادعت حملها من صديقها (10 أعوام) تنجب مولودة

#

شاهد.. راهب صيني عمره 9 سنوات يستعرض مهاراته في الكونغ فو

#

شاهد.. ياسمين صبري قبل عشر سنوات من الشهرة

#

يقتل طفلة 7 سنوات بالمقص بسبب صورة لم تعجبه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبطل عمره 3 سنوات وهو ينقذ زميله من الغرق في البرازيل .

ويظهر مقطع الفيديو الأطفال وهم يلعبون بمفردهم قرب حمام السباحة في منزلهم بمدينة إيتابيرونا شمال ري ودي جانيرو، وتسلل الطفل إنريكي إلى المسبح دون أن تلاحظه والدته ليسقط في حمام السباحة.

ويحاول صديقه آرثر دي أوليفيرا أن يبحث عن شخص لإنقاذه وعندما لم يجد أحدا أمسكه بيده حتي ساعده علي الخروج من المسبح .

ولهذا الموقف البطولي أهدت الشرطة البطل الصغير الذي يحلم أن يكون شرطيا بعض الحلوي وكرة سلة جديدة .
شاهد الفيديو .. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

وصاحبه الذى( لم يحزن)

د. هشام الحمامي

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» القبض على سيدة الأعمال الكويتية غصون الخالد في «الشاليهات»
» تراجع مُبشر في إصابات كورونا بالسعودية
» نجاح العملية الجراحية لظهير أيسر الزمالك
» السعودية.. حريق بمجمع تجاري شهير بجازان
» 7 مليارات دولار حصيلة بيع أسلحة روسية لـ 40 دولة
» كريم سرور يعلن إصابته بكورونا.. ويكشف أعراض الموجة الثانية
» مدبولي يصدر 4 قرارات وزارية تشمل هذه المشروعات
» جريمة مروعة.. تحتفظ بجثة والدتها في شقتها لشهور
» حسين الشحات يحرج الأهلى
» الشرطة تبحث عن صاحب "أحضان كورونا"
» الصلاة بـ" المانكير " .. هذا حكمها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة