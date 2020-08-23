شاهد.. عمره 3 سنوات وينقذ زميله من الغرق

23 أغسطس 2020 - 01:51 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبطل عمره 3 سنوات وهو ينقذ زميله من الغرق في البرازيل .

ويظهر مقطع الفيديو الأطفال وهم يلعبون بمفردهم قرب حمام السباحة في منزلهم بمدينة إيتابيرونا شمال ري ودي جانيرو، وتسلل الطفل إنريكي إلى المسبح دون أن تلاحظه والدته ليسقط في حمام السباحة.

ويحاول صديقه آرثر دي أوليفيرا أن يبحث عن شخص لإنقاذه وعندما لم يجد أحدا أمسكه بيده حتي ساعده علي الخروج من المسبح .

ولهذا الموقف البطولي أهدت الشرطة البطل الصغير الذي يحلم أن يكون شرطيا بعض الحلوي وكرة سلة جديدة .

شاهد الفيديو ..