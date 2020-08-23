» جريمة مروعة.. تحتفظ بجثة والدتها في شقتها لشهور

23 أغسطس 2020 - 01:14 م

في جريمة مروعة أقدمت فتاة مراهقة، على قتل والدتها واحتفظت بجثتها في حوض الاستحمام عدة شهور.

وفي التفاصيل فقد اكتشفت الجثة بعد أن أبلغ الجيران عن رائحة كريهة لا تطاق صادرة من شقة الابنة في ألكوديا دي كريسبينز، جنوب إسبانيا.

وعقب إبلاغ الشرطة اتضح أن المراهقة تيري والتي تبلغ من العمر 19 عاما، أقدمت على قتل والدتها خلال ذروة الإغلاق الذي فرض لمنع انتشار وباء كورونا.

وبحسب المعلومات الأولية يعتقد المحققون أن تيري طعنت والدتها عندما كان السكان في العزل داخل منازلهم، حيث ظلت تعيش مع جثة والدتها في الشقة.

واشتكى الجيران من رائحة كريهة في كامل المبنى المكون من 4 طوابق، ولكن أحد لم يشك بأن تكون هذه الرائحة صادرة عن جثة.