» حسين الشحات يحرج الأهلى

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حسين

شوبير

الشحات

أبدى الإعلامى أحمد شوبير استياءه الشديد من المدة الطويلة التى يغيب فيها حسين الشحات، لاعب فريق الأهلى.

وقال «شوبير»، عبر برنامجه الإذاعي: "إزاى لاعب مهم زى حسين الشحات تعاقد معه الأهلى مقابل 90 مليون جنيه يغيب عن الفريق طوال هذه المدة".

وتابع: "كان من الممكن أن يجرى اللاعب جراحة الفتاق فى فترة توقف الدورى حتى لا يخسر الفريق جهوده فى مباريات مهمة تعادل مثلا خسارة 10 ملايين جنيه من عقده بما يمثل إهدار مال عام غير مفهوم فى النادى ولازم يكون فيه نظام".


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