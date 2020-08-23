«شوبير» يفتح النار ضد الأهلى

23 أغسطس 2020 - 11:59 ص

وجه الإعلامى أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق هجومًا عنيفا على أداء الأهلى فى مباراته أمس أمام الزمالك والتى خسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن لقاءات الجولة الـ 21 بمنافسات الدوري الممتاز.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "الحجج والأعذار غير مقبولة من الأهلى، لا بد من تصحيح الأخطاء قبل بطولة أفريقيا التى لم يقبل الجمهور خسارتها.

وتابع أول مرة أشوف جمهور الأهلى مرعوب من القمة، أول مرة ده يحصل.. وهو ما يشير إلى التخبط الكبير على مستوى الفريق".