معلمة تترك التدريس لتدير مقهى: الموضوع سهل

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مقهى والدها

تركت نعمة أبو اليزيد، مهنة التدريس لتعمل فى مقهى والدها، مؤكدة أنها حصلت على إجازة من المدرسة التى تعمل بها من أجل إدارة المقهى التى يمتلكها والدها.

وأكدت نعمة خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها لا تخضع للمورث السلبى لدى المجتمع فيما يتعلق بعمل المرأة.

وأضافت أن مهنة إدارة المقهى ليس بالعمل الشاق عليها أو على أى امرأة، منوهة أنها سعيدة بإدارة المقهى كونها لجأت إلى ذلك من أجل الإنفاق على والدها وأسرتها فى ذات الوقت.

وتابعت في حديثها :"أنا مش بتعب من الشغل .. والست تشتغل فى أى مجال".

وأوضحت نعمة  أنها تحظى باحترام الجميع فى عملها ولا تواجه أى عقبات فى عملها بالمقهى، مضيفة: "طالما الإنسان بيتعامل باحترام فى أى مجال كل الناس ستبادله الاحترام".


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