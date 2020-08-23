تسجيلات مسربة.. شقيقة ترامب: قاس وكذاب

23 أغسطس 2020 - 10:46 ص

قالت ماريان ترامب باري، الأخت الكبرى وشقيقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن شقيقها قاس وكذاب وشخص لا يمكن الوثوق به لافتقاره للمبادئ.

وبحسب سبوتنيك فقد انتقدت ماريان ترامب في تسجيلات سرية نشرت أمس السبت شقيقها بسبب سياسته المتعلقة بالهجرة والتي أدت إلى فصل الأطفال عن والديهم الذين لا يحملون وثائق هجرة، ووضعهم في مراكز إيواء كبيرة قرب الحدود المكسيكية.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نشرت التسريبات التي جاء فيها: " كل ما يريده هو مناشدة الأشخاص الذين يدعمونه .. ليس لديه أي مبادئ، على الإطلاق".

من جانبها قامت ابنة شقيق ترامب "ماري ترامب"، التي نشرت كتابا عن الرئيس تحت عنوان "العائلة السامة" ، بتسجيل المحادثة سرا.

وكان الأخ الأصغر للرئيس روبرت ترامب، الذي توفي عن عمر يناهز 71 عاما، قد حاول السبت الماضي، في أحد مستشفيات نيويورك، حظر نشر الكتاب زاعما أن ماري انتهكت اتفاقية عدم الإفشاء التي تم توقيعها في عام 2001، لكن دون جدوى.

كما كشفت ماري لصحيفة واشنطن بوست أنها سجلت خلسة 15 ساعة من المحادثات وجها لوجه مع خالتها باري في عامي 2018 و2019.