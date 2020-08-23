  • الأحد 23 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر11:38 ص
Advertisements
بحث متقدم
ارشيف

تصريح تليفزيوني يكشف حقيقة اغتيال الرئيس التونسى

تفاصيل جديدة عن الطفل المشنوق بالمنوفية

تفاصيل جديدة عن الطفل المشنوق بالمنوفية

ارشيف

مرتضى منصور: "خلينا سيد عبد الحفيظ يلف حولين نفسه"

تسجيلات مسربة.. شقيقة ترامب: قاس وكذاب

تسجيلات مسربة.. شقيقة ترامب: قاس وكذاب

ارشيف

أول تعليق من "فايلر" بعد هزيمة القمة 120

راغب علامة

يخرج عن صمته.. راغب علامة: الله ينتقم من السياسيين في لبنان

حسن شاكوش

فيديوهات.. شاكوش الأهلاوي يرقص للزمالك في الريسيبشن

في رسالتها.. ماذا قالت زوجة ياسر عرفات عن الإمارات

في رسالتها.. ماذا قالت زوجة ياسر عرفات عن الإمارات

مستشار بن زايد يكشف خريطة التطبيع بالخليج

الأول والأخير.. مستشار بن زايد يكشف خريطة التطبيع بالخليج

أحمد الجارالله

الجارالله: قضية فلسطين تشبه الأطفال المتسولين بالشوارع

كويتية تدهس ضابطة شرطة بسيارتها.. ما الأمر

قضايا وحوادث

كويتية تدهس ضابطة شرطة بسيارتها.. ما الأمر
كويتية تدهس ضابطة شرطة بسيارتها.. ما الأمر

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تحذير من الصحة العالمية للشباب.. ما الأمر

#

الوليد بن طلال يغرد بالإنجليزية.. ما الأمر

#

فنانة كويتية شهيرة تقع في موقف محرج مع ممثل عالمي

#

عملية طعن.. كويتية توجه طعنات لوافدين.. ما الأمر

دهس

كويتية

ضابطة شرطة

أقدمت امرأة كويتية مطلوبة، على دهس ضابطة شرطة، إثر كسرها لحظر التجول.

وقاومت المرأة الضابطة،  حيث ركبت سيارتها، ما دفع الضابطة إلى ملاحقتها على الأقدام، إلا أنها دهستها بسيارتها.

وتمت ملاحقة المطلوبة، وطلب قوة إسناد حتى وصلوا إلى منزلها وبعد مفاوضات ومشادات مع ذويها سلموها لرجال الأمن.

وكانت دورية قد استوقفت سيارة المرأة، بعد التدقيق على بياناتها من قبل ضابطة برتبة نقيب.

وعقب التوقيف تبين أنها لا تحمل تصريحا بالخروج، وأنها مطلوبة بمبلغ 50 ألف دينار لإحدى الجهات، حيث طلب منها تسليم نفسها، إلا أنها رفضت.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

وصاحبه الذى( لم يحزن)

د. هشام الحمامي

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الشرطة تبحث عن صاحب "أحضان كورونا"
» الصلاة بـ" المانكير " .. هذا حكمها
» كويتية تدهس ضابطة شرطة بسيارتها.. ما الأمر
» تعرف على السر الحقيقي لانفصال بدرخان عن أسمهان
» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة
» الدولار يستقر عند هذا الرقم في المعاملات الصباحية
» إيران والحرس الثوري يهددان السعودية ويتوعداها بهذا الأمر
» تسجيل سري مسرب يسبب فضيحة جديدة لـ "ترامب " هذه المرة شقيقته
» حكم إنجليزي ينصف الأهلي: محمود علاء اعتدى على وليد سليمان
» شاهد .. هكذا تغير شكل بطل مسلسل سنوات الضياع بعد 15 سنة من العرض
» شاهد .. صورة بوراك أوزجيفت قبل الشهرة تصدم محبيه: لم يكن وسيما

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:34

  • عشاء

    20:04

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة