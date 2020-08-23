» الصلاة بـ" المانكير " .. هذا حكمها

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متابعات- أمينة عبد العال

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الصلاة

الغسل

الوضوء

المانكير

تتساءل الكثير من الفتيات هل الوضوء والصلاة بالمانكير جائز، أم لا؟

أجاب الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " أنه يجب إزالة طلاء الأظافر وقت الوضوء والغسل لأنه يمنع وصول الماء إلي البشرة .

وأضاف أنه لاشك أن الأظافر من أعضاء البدن التي يجب غسلها ومن المعلوم أنه يجب تعميم البدن بالماء عند الغسل الواجب ويجب إزالة أي حائل عليه يمنع وصول الماء وإن لم تتم إزالته لم يكن الغسل تام ولو كان الحائل يسير عند جمهور أهل العلم وذهب بعض أخل العلم إلي أنه يعفي عن الحائل اليسير وقول الجمهور هو الأحوط و الأبرأ للذمة .

وأشار إلي أنه لا يصح الغسل ببقاء هذا الطلاء اليسير والواجب علي من وضعت الطلاء غسل ذلك المكان فقط وإعادة الصلاة التي صليتها قبل غسله ، ولا يلزم إعادة الغسل من أوله لأن الموالاة ليست شرطا في الغسل عند جمهور أهلا العلم، قال ابن قدامة في المغني: وأكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له، إلا أن ربيعة، قال: من تعمد ذلك فأري عليه أن يعيد الغسل .


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