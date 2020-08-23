» تعرف على السر الحقيقي لانفصال بدرخان عن أسمهان

23 أغسطس 2020 - 09:54 ص

تحل اليوم 23 أغسطس ذكرى وفاة المخرج أحمد بدرخان الذي توفي قبل أن يشاهد آخر أفلامه نادية من عام 1969 .

وبالرغم من أن زواجه بالفنانة أسمهان جاء عن حب في أول عمل لها وكان يخرجه وهو " انتصار الشباب " إلا أنه لم يستمر إلا لمدة 40 يوما فقط، وأرجع الكثيرون أن السبب الحقيقي وراء هذا الانفصال هي زوجة بدرخان الأولى الفنانة روحية خالد التي حاربت من أجل انفصالهما، حسبما نشرت "صدي البلد" .

جدير بالذكر أن "بدرخان" حصل علي العديد من الجوائز لإبداعه في مجال الإنتاج والإخراج منها جائزة الدولة التقديرية عام 1954 ووسام الفنون عام 1962 .