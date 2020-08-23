» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزهم النهائي المرتقب بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان X بايرن ميونيخ - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 1.
الدوري الفرنسي
موناكو X ستاد ريمس - 01:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.
لوريان X ستراسبورج - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.
نيم أولمبيك X ستاد بريست - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.
نيس X لانس - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.
الدوري المصري
حرس الحدود X الإسماعيلي - 05:00 مساءً - أون تايم سبورتس 2
وادي دجلة X الاتحاد السكندري - 09:00 مساءً - أون تايم سبورتس 1
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