» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

23 أغسطس 2020 - 09:52 ص

تقام اليوم، عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزهم النهائي المرتقب بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان X بايرن ميونيخ - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 1.

الدوري الفرنسي

موناكو X ستاد ريمس - 01:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.

لوريان X ستراسبورج - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.

نيم أولمبيك X ستاد بريست - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.

نيس X لانس - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.

الدوري المصري

حرس الحدود X الإسماعيلي ‏- 05:00 مساءً - أون تايم سبورتس 2

وادي دجلة X الاتحاد السكندري - 09:00 مساءً - أون تايم سبورتس 1