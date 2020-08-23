الأول والأخير.. مستشار بن زايد يكشف خريطة التطبيع بالخليج

23 أغسطس 2020 - 09:17 ص

كشف الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي عن طبيعة علاقة دول الخليج في تواصلها مع إسرائيل.

وكتب عبد الخالق على حسابه في تويتر :" مواقف دول الخليج العربي من التطبيع : قطر أول دولة طبعت ثم تراجعت ربع خطوة الإمارات توكلت على الله وقررت التطبيع عمان تقول التطبيع يساهم في استقرار المنطقة البحرين قد تعلن التطبيع قريبا السعودية التطبيع سيكون وفق المبادرة العربية فقط الكويت تؤكد أنها ستكون آخر دولة تطبع".

وأكد عبد الخالق أن الثقة في قيادة الإمارات مطلقة وأنها من بين الأعلى في العالم ومن أكثر وأجمل ما يميز نموذج الإمارات، لكن المثير انقلاب مزاج البعض المفاجئ من كون من سنتعامل معه شر مطلق إلى كونه خير مطلق".

كما أشار عبد الخالق إلى أن شيطنة الإمارات وشتم قادتها والإساءة لعلمها والتطاول على رموزها سلوك منحط يصدر عن حفنة من سفلة الناس.

وتابع قائلا : لم يخلق بعد من يزاود على الإمارات في دعمها للقضية الفلسطينية ومساندتها للشعب الفلسطيني، وإذا تمكنت الإمارات فعلا من وقف ضم أجزاء من الضفة الغربية فستكون بذلك قد قدمت خدمة جليلة للقضية لم تقدمها السلطة الفلسطينية أو أي دولة عربية أخرى .

وأوضح أيضا أن الإمارات لن تدير ظهرها لقضية فلسطين العادلة حتى وإن أدبر عنها أصحابها وتخلى عنها العالم بأسره .