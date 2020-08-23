الجارالله: قضية فلسطين تشبه الأطفال المتسولين بالشوارع

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فلسطين

الامارات

المتسولين

الجارالله

قاتل الكاتب الكويتي والمحلل السياسي أحمد الجار الله إن قضية فلسطين تشوّهت بسبب المتسولين.

وأضاف الجارالله على حسابه في تويتر :" قضية فلسطين تشابه الشحاذين اللي يحملون أطفال علي إشارات المرور.. فلسطين هي شويه هالأطفال التي يتم إستخدامهم للشحاذة هولاء لا يريدون حل القضية حتي بعد أن كبر أطفال الشحاذة".

يأتي هذا عقب ردود الفعل الواسعة التي أعقبت إبرام اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وكان الجارالله قد ثمّن قرار الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، بإبرام اتفاقية سلام مع إسرائيل.

وكتب الجارالله في تدوينة سابقة : " شيخ محمد بن زايد دام عزك قرارك هو قرار دوله الإمارات في السلام مع إسرائيل قرار  أيده العالم وشعوب العرب الواعي".

وأضاف :  أما الزبد فيذهب جفاء إنه قرار الحكمة فبدل أن نعيش سبعين سنه أخري من الحروب والهزائم مع دوله بالسلام نحن أقوي منها شيخ محمد إعلامك ليس بحاجه للدفاع عن قرارك فهو عين العقل.

وكان الجارالله قد  ثمّن أيضا الاتفاق الذي أبرمته الإمارات مع إسرائيل، والذي تم برعاية أمريكية.

وتابع :"  السلام مع إسرائيل مكسب للعرب وهذا ما أدركه الرجل الشجاع رحمه الله أنور السادات.. وهو ما أدركته قطر والأردن وعمان وهو ما أدركته الإمارات برجالها الشجعان".

كما نوّه أن منطقة الشرق الأوسط ستكون إسرائيل فيها محاطة بأربعمائة مليون عربي وإسرائيل عشرة ملايين.. العرب هم المستفيدون والعالم مقبل علي متغيرات.


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