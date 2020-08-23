» الدولار يستقر عند هذا الرقم في المعاملات الصباحية

متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 23 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.93 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.88 جنيه للشراء وللبيع سحل 15.98 جنيه ، وسجل في بنك عودة 15.89 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.99 جنيه .
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه ، وسجل في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.89 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.99 جنيه .
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