» الدولار يستقر عند هذا الرقم في المعاملات الصباحية

23 أغسطس 2020 - 09:00 ص

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 23 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.93 جنيه .

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.88 جنيه للشراء وللبيع سحل 15.98 جنيه ، وسجل في بنك عودة 15.89 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.99 جنيه .

كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه ، وسجل في بنك أبو ظبي الإسلامي 15.89 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.99 جنيه .