» إيران والحرس الثوري يهددان السعودية ويتوعداها بهذا الأمر

23 أغسطس 2020 - 08:56 ص

أعلن الجيش الإيراني أن قواته والحرس الثوري مستعدة لإحباط أي تهديد من التحالف السعودي الأمريكي أو من الأمريكيين .

و أكد العميد كيومرث حيدري قائد القوات البرية في الجيش الإيراني أن قواته والحرس الثوري جاهزة لإحباط أي تهديد ضد إيران لافتا إلي أنه بغض النظر عن التهديد يصدر من أو قوة سواء كان من التحالف السعودي الأمريكي أو الكيان الصهيوني فهم مستعدين له .

كما أشار إلي أن سيقومن بالرد علي أي تهديد في أقصر فترة زمنية .