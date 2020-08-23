» تسجيل سري مسرب يسبب فضيحة جديدة لـ "ترامب " هذه المرة شقيقته

23 أغسطس 2020 - 08:46 ص

تتوالي الفضائح علي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جهات مختلفة إلا أن هذه المرة أصابته من شقيقته التي اتهمته بأنه قاس و كذاب و لا يمكن الوثوق به لافتقاره للمبادئ ، حسبما جاء في تسجيل سري مسرب لها .

و جاء التسجيل المسرب لشقيقة ترامب الكبري ، ماريان ترامب باري ، بسبب سياسته المتعلقة بالهجرة والتي أدت إلي فصل الأطفال عن والديهم الذين لا يحملون وثائق هجرة ووضعهم في مراكز إيواء كبيرة قرب الحدود مع المكسيك ،حسبما نشرت " واشنطن بوست " بعدما حصلت علي التسجيل من ابنة شقيق ماري ترامب .

وأضافت في تسجيلها :" كل ما يريده هو مناشدة الأشخاص الذين يدعمونه " قاعدته الانتخابية " ، مضيفة ليس لديه مبادئ علي الإطلاق ".

و حاول روبرت ترامب الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي حظر نشر كتاب " العائلة المسمومة " لـ" ماري " زاعما أنها انتهكت اتفاقية عدم الإفشاء التي تم توقيعها عام 2001 لكن دون جدوي .

جدير بالذكر أن ماري كشفت لصحيفة واشنطن بوست أنها سجلت 15 ساعة من المحادثات وجها لوجه مع خالتها باري في عامي 2018 و 2019 خلسة .