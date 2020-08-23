» شاهد .. تسريب صور فنانة شهيرة داخل المستشفى ومطالبات بالدعاء لها

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فنانة سعودية

مروة محمد

دخلت فنانة سعودية شهيرة إلى المستشفى بعد يوم من مطالبتها لجمهورها بالدعاء لها.

وتعرضت الفنانة مروة محمد لوعكة صحية مطالبة الجمهور بالدعاء لها .

وظهرت مروة مستلقية على سرير المرض وسط تساؤلات حول طبيعة مرضها .

وعلقت على الصورة قائلة: الحمد لله حمدًا تطمئن بها أرواحنا.. حمدًا يزيد معه رضانا على أقدرانا.. اللهم لك الحمد دومًا وأبدًا.

وكانت مروة طلبت من جمهورها الدعاء لها أول أمس الجمعة .

وحصلت مروة على شهرة واسعة بعدما قامت بضرب فنانة سعودية شهيرة بالقلم في مشهد وأعيد هذا المشهد أكثر من مرة مؤكدة أن زميلتها كانت تخبرها أنها تريد "صفعة حقيقية".

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