» شاهد .. تسريب صور فنانة شهيرة داخل المستشفى ومطالبات بالدعاء لها

خلود عادل
دخلت فنانة سعودية شهيرة إلى المستشفى بعد يوم من مطالبتها لجمهورها بالدعاء لها.
وتعرضت الفنانة مروة محمد لوعكة صحية مطالبة الجمهور بالدعاء لها .
وظهرت مروة مستلقية على سرير المرض وسط تساؤلات حول طبيعة مرضها .
وعلقت على الصورة قائلة: الحمد لله حمدًا تطمئن بها أرواحنا.. حمدًا يزيد معه رضانا على أقدرانا.. اللهم لك الحمد دومًا وأبدًا.
وكانت مروة طلبت من جمهورها الدعاء لها أول أمس الجمعة .
وحصلت مروة على شهرة واسعة بعدما قامت بضرب فنانة سعودية شهيرة بالقلم في مشهد وأعيد هذا المشهد أكثر من مرة مؤكدة أن زميلتها كانت تخبرها أنها تريد "صفعة حقيقية".
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