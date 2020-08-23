» شاهد .. تسريب صور فنانة شهيرة داخل المستشفى ومطالبات بالدعاء لها

23 أغسطس 2020 - 08:18 ص

دخلت فنانة سعودية شهيرة إلى المستشفى بعد يوم من مطالبتها لجمهورها بالدعاء لها.



وتعرضت الفنانة مروة محمد لوعكة صحية مطالبة الجمهور بالدعاء لها .



وظهرت مروة مستلقية على سرير المرض وسط تساؤلات حول طبيعة مرضها .



وعلقت على الصورة قائلة: الحمد لله حمدًا تطمئن بها أرواحنا.. حمدًا يزيد معه رضانا على أقدرانا.. اللهم لك الحمد دومًا وأبدًا.

وكانت مروة طلبت من جمهورها الدعاء لها أول أمس الجمعة .



وحصلت مروة على شهرة واسعة بعدما قامت بضرب فنانة سعودية شهيرة بالقلم في مشهد وأعيد هذا المشهد أكثر من مرة مؤكدة أن زميلتها كانت تخبرها أنها تريد "صفعة حقيقية".