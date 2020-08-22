وزيرة الصحة تكشف: تجاوزنا موجة كورونا الأولى بنجاح

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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن مصر تخطت الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد بنجاح، رغم عدم وجود خبرات مسبقة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تخوف من مواجهة الموجة الثانية، حيث إن المشكلة ليست في إدارة الأزمة في حالة الموجة الثانية، ولكن المشكلة هى توقف الاقتصاد والدراسة. 
ودعت وزيرة الصحة، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، المواطنين ووسائل الإعلام إلى التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، موضحة أنه بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم تم تخطى امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بنجاح، بالإضافة إلى انتخابات مجلس الشيوخ.
وأكدت وزيرة الصحة أن 100% من حالات الإصابة في مصر لديها القدرة على الاستجابة للعلاج، لافتة إلى أن العزل المنزلي خفض مدة التعافي من الفيروس، حيث أصبح التعافي خلال ثمان أو عشرة أيام. 
وأشارت إلى أن العامل الفاصل في زيادة الإصابات مرة أخرى بمصر وانتشارها هو المواطن، متابعة أن الدول التي شهدت ارتفاعات أخرى بالفيروس يعود إلى تراجع مواطنيها في اتخاذ الإجراءات الاحترازية، طالبة من المواطنين ارتداء الماسك وغسل اليد والمحافظة على التباعد. 
وذكرت إن هناك 6 لقاحات في العالم والتي وصلت إلى مرحلة الأبحاث السريرية، حيث إن الوزارة قامت بالعمل مع جميع الشركات المنتجة لتلك اللقاحات، ومنها  لقاح أكسفورد وحجز منه كمية مناسبة لمصر، إضافة إلى الشركات الصينية المنتجة له. 

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