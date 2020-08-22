مدرب الأهلي يهدي الزمالك تقدمًا مريحًا في الشوط الأول

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تقدم الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك على الأهلى بهدف نظيف فى الشوط الاول من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا باستاد القاهرة ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .

أحرز الهدف أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 13 من عمر المباراة

 وسيطر الأهلي على إيقاع المبارة في البداية، لكن الزمالك استطاع خطف الهدف الأول عن طريق هجمة مرتدة من الناحية اليسرى، والتي أجمع النقاد على أنه كانت بسبب خطأ فادح ارتكبه مدرب النادي الأهلي.


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