  • السبت 22 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر09:22 م
Advertisements
بحث متقدم

أستاذ جراحة يجهز مفاجأة للطالب ضحية التنمر بكفر الشيخ

عبد الغفار

وزير التعليم العالي يناشد طلاب الثانوية بهذا الأمر

جريمة غامضة تهز لبنان.. مقتل 3 بمسدس كاتم للصوت

أرشيفية

بث مباشر.. لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

دولار

الدور يستقر خلال تعاملات الأسبوعين.. ننشر سعر اليوم

صورة

مفاجأة.. الحكومة تراقب مخالفات البناء من الفضاء

العراق كورونا

قفزة مرعبة في إصابات كورونا بدولة عربية

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس يكشف موعد احتمال عودة ذروة كورونا

ضاحي خلفان

خلفان: لهذا السبب.. مستعدون للتحالف مع الشيطان

صدام حسين

"طباخ الريس" يفجر مفاجآت لأول مرة عن صدام حسين

فاروق جعفر يرجح كفة الزمالك على الأهلي في القمة

الرياضة

فاروق جعفر
فاروق جعفر

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الأهلي يفاجئ الزمالك بهذا التشكيل في القمة

#

تعرف على زي الأهلي والزمالك في القمة 120

#

نجم الزمالك لـ فارق جعفر: كنا متحملينك معانا بس أنت كلامك عار

#

فاروق جعفر: الزمالك حصل على كافة بطولاته الأفريقية بمساعدة الحكام

علق فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق على لقاء القمة 120 بين المارد الأحمر والقلعة البيضاء والمقرر إقامته على أرضية إستاج القاهرة الدولي، في التاسعة من مساء اليوم.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تلفزيونية عبر قناة نادي الزمالك:"من الناحية الفنية نادي الزمالك لديه استقرار أكبر من الأهلي لأن التشكيل ثابت وطريقة اللعب واحدة منذ فترة".


وأضاف جعفر:"تحتاج خلال اللقاءات الكبيرة أن تكون صاحب القرار وليس صاحب الأداء لأن الأداء لا يتذكره أحد وإنما النتيجة فقط هي التي تبقى".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» كورونا يعيش على اللحوم والأسماك المجمدة لمدة ثلاثة أسابيع
» كورونا يتفشى في لبنان
» جريمة غامضة تهز لبنان.. مقتل 3 بمسدس كاتم للصوت
» وزير التعليم العالي يناشد طلاب الثانوية بهذا الأمر
» أحمد موسى يكشف عن رسالة مرتضى له قبل القمة
» دراسة تحذر: الغرف المكيفة تساعد في انتشار كورنا
» طفل يموت «غرقًا» في سريره!
» ننشر أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم
» الغيرة القاتلة.. يقطع «قضيب» عشيق طليقته أمام عينها وينتحر
» تعرف على زي الأهلي والزمالك في القمة 120
» فتاة تنشق نفسها بعد وضع أسرتها في الحجر الصحي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة