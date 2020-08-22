  • السبت 22 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر09:22 م
Advertisements
بحث متقدم

أستاذ جراحة يجهز مفاجأة للطالب ضحية التنمر بكفر الشيخ

عبد الغفار

وزير التعليم العالي يناشد طلاب الثانوية بهذا الأمر

جريمة غامضة تهز لبنان.. مقتل 3 بمسدس كاتم للصوت

أرشيفية

بث مباشر.. لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

دولار

الدور يستقر خلال تعاملات الأسبوعين.. ننشر سعر اليوم

صورة

مفاجأة.. الحكومة تراقب مخالفات البناء من الفضاء

العراق كورونا

قفزة مرعبة في إصابات كورونا بدولة عربية

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس يكشف موعد احتمال عودة ذروة كورونا

ضاحي خلفان

خلفان: لهذا السبب.. مستعدون للتحالف مع الشيطان

صدام حسين

"طباخ الريس" يفجر مفاجآت لأول مرة عن صدام حسين

الأهلي يفاجئ الزمالك بهذا التشكيل في القمة

الرياضة

فايلر
فايلر

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تعرف على زي الأهلي والزمالك في القمة 120

#

عمرو زكي: أبو تريكة سبب عدم انضمامي للنادي الأهلي

#

تعليق صادم من حمدي النقاز على "تشميسة" حسين الشحات له

#

نجم الزمالك: نفسي أروح الأهلي مكان أحمد فتحي

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه محمد هاني وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، وفي الأمام محمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وأليو بادجي.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ومحمود وحيد ورامي ربيعة ووليد سليمان ومروان محسن وجيرالدو وعربي بدر.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» كورونا يعيش على اللحوم والأسماك المجمدة لمدة ثلاثة أسابيع
» كورونا يتفشى في لبنان
» جريمة غامضة تهز لبنان.. مقتل 3 بمسدس كاتم للصوت
» وزير التعليم العالي يناشد طلاب الثانوية بهذا الأمر
» أحمد موسى يكشف عن رسالة مرتضى له قبل القمة
» دراسة تحذر: الغرف المكيفة تساعد في انتشار كورنا
» طفل يموت «غرقًا» في سريره!
» ننشر أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم
» الغيرة القاتلة.. يقطع «قضيب» عشيق طليقته أمام عينها وينتحر
» تعرف على زي الأهلي والزمالك في القمة 120
» فتاة تنشق نفسها بعد وضع أسرتها في الحجر الصحي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:02 ص

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة