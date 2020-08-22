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عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي تطلب من مؤيديها «الصيام» لتمويل حملتها

الحياة السياسية

السناتور مارثا مكسالي
السناتور مارثا مكسالي

فتحي مجدي

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طلبت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي من مؤيديها "الصيام" وتناول وجبة واحدة من أجل التبرع لحملتها.
قالت السناتور مارثا مكسالي (جمهوري من أريزونا) إلى أنصارها في فعالية نظمت أخيرًا في شمال أريزونا، إنها بحاجة إلى مزيد من الأموال لمواجهة تحدٍ صعب من خصمها الديمقراطي مارك كيلي، وفقًا لمقطع نشره موقع (AZFamily.com).

وأضافت مخاطبة أنصارها: "نحن نقوم بدورنا للحاق بالركب، كما تعلم، لإيصال رسالتنا. لكن الأمر يتطلب موارد. لذلك، يمكن لأي شخص أن يعطي، ولا أخجل من السؤال، والاستثمار. إذا كان بإمكانك إعطاء دولار، خمسة دولارات، إذا كان بإمكانك أن تصوم وجبة وتعطي ما يمكن أن يكون".

لكن حملتها أكدت أن ماك سالي كانت تمزح فقط وأصدرت بيانًا قالت فيه: "هذه قصة غبية عن مرشح يلقي نكتة". 

لكن مات روجرز، الذي يرشح نفسه لمنصب ولاية فرجينيا سخر من دعوتها، وقال: "هذه هي أكثر عروض التمويل التي سمعتها صماءً على الإطلاق".

واتهمت كارولين أنديريج، المتحدثة باسم ماك سالي، حملة كيلي بالمبالغة في القصة. وكتبت على "تويتر": "أي شخص يأخذ هذا المقطع الذي تم تعديله بشكل انتقائي على محمل الجد فهو غير أمين فكريًا".

وأضافت: "لا يمكن لمارك كيلي أن يتعامل مع المشكلات، لذا فإن فريقه يدفع ببعض الأعمال غير القصصية للحصول على RTs. مبروك يا فتية".

وكيلي، رائد فضاء سابق في وكالة ناسا وزوج النائب السابق جابي جيفوردز، يقوم حاليًا بجمع التبرعات خارج نطاق شركة (McSally)، وفقًا للموقع الإخباري.

واستطاع المرشح الديمقراطي جمع أكثر من ضعف الأموال المتاحة للحملة بحلول فترة التقديم الأخيرة في نهاية يونيو.

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