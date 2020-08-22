» فتاة تنشق نفسها بعد وضع أسرتها في الحجر الصحي

22 أغسطس 2020 - 06:42 م

أقدمت فتاة مراهقة على الانتحار بعد أن جعلها الإغلاق الذي فرضته الحكومة البريطانية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "تشعر بالرعب" بفقدان حريتها واستقلالها.





وعثر على إميلي أوين (19 عامًا) فاقدة للوعي من قبل والدتها وأختها في منزلهما في شولذهام بمقاطعة نورفولك، شرقي إنجلترا، بعد أن قررت الأسرة عزل نفسها لأن إحدى شقيقاتها كانت تعاني من السعال.





لم تستعد إميلي وعيها، وتوفيت بعد أربعة أيام من العثور عليها في 19 مارس عندما قام مستشفى الملكة إليزابيث في كينجز لين بإيقاف أجهزة الإنعاش عنها.





قال والد إميلي، تيموثي أوين، في محكمة نورفولك في نورويتش، إنها كانت متحمسة لبداية جديدة قادمة، لأنها كانت تخطط للانتقال إلى كورنوال.





وفي الصباح الذي أرادت فيه الذهاب في جولة بالسيارة، قيل لها إنها لا تستطيع ذلك لأن الأسرة كانت في عزلة، حسبما ذكرت صحيفة "صن".









قال أوين: "القشة التي قصمت ظهر البعير كانت القيود - فقط عدم القدرة على التعامل مع القيود، وهو ما يحدث لمجموعة من الناس في المملكة المتحدة في الوقت الحالي".









وخلصت جاكلين ليك، كبيرة الأطباء الشرعيين في نورفولك، إلى أن وفاة إميلي كانت انتحارًا وقدمت تعاطفها مع العائلة يوم الجمعة.









قالت: "ضرب جائحة (كوفيد – 19) وهذا سبب لإميلي الكثير من القلق والضيق. كانت قلقة من عدم قدرتها على الخروج، بعد أن تذوقت طعم الحرية والاستقلال".









قال والد الفتاة إنها عانت من صعوبات في الصحة العقلية بعد أن تم تشخي إصابتها بالتوحد في عام 2018.









قالت أنابيل أوين، شقيقة إميلي الكبرى ، بعد فترة وجيزة من وفاتها: "لم تستطع التأقلم مع عالمها الذي يقترب من المكان والخطط التي يتم إلغاؤها، والبقاء في الداخل. أرعبها ذلك".







