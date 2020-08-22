  • السبت 22 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر07:33 م
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

بث مباشر.. لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

دولار

الدور يستقر خلال تعاملات الأسبوعين.. ننشر سعر اليوم

صورة

مفاجأة.. الحكومة تراقب مخالفات البناء من الفضاء

العراق كورونا

قفزة مرعبة في إصابات كورونا بدولة عربية

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس يكشف موعد احتمال عودة ذروة كورونا

ضاحي خلفان

خلفان: لهذا السبب.. مستعدون للتحالف مع الشيطان

صدام حسين

"طباخ الريس" يفجر مفاجآت لأول مرة عن صدام حسين

كورونا السعودية

لأول مرة.. السعودية تسجل هذا الرقم في إصابات كورونا

ارشيفية

مفاجأة.. استخدام حليب السيدات المتعافات كعلاج لـ"كورونا"

صورة للحادث

الغيرة القاتلة.. يقطع «قضيب» عشيق طليقته أمام عينها وينتحر

فتاة تنشق نفسها بعد وضع أسرتها في الحجر الصحي

آخر الأخبار

إميلي أوين
إميلي أوين

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

دخلت أرضًا زراعية لقضاء حاجتها.. فاغتصبت وقتلت

#

مريض كورونا ينتهك عرض فتاة داخل الحجر الصحي

#

مائة يوم في العزل.. ولا تزال تعاني من كورونا

#

إصابة فتاة و15 من أصدقائها بكورونا خلال الاحتفال بنهاية الحجر الصحي

أقدمت فتاة مراهقة على الانتحار بعد أن جعلها الإغلاق الذي فرضته الحكومة البريطانية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "تشعر بالرعب" بفقدان حريتها واستقلالها. 
وعثر على إميلي أوين (19 عامًا) فاقدة للوعي من قبل والدتها وأختها في منزلهما في شولذهام بمقاطعة نورفولك، شرقي إنجلترا، بعد أن قررت الأسرة عزل نفسها لأن إحدى شقيقاتها كانت تعاني من السعال. 

لم تستعد إميلي وعيها، وتوفيت بعد أربعة أيام من العثور عليها في 19 مارس عندما قام مستشفى الملكة إليزابيث في كينجز لين بإيقاف أجهزة الإنعاش عنها. 

قال والد إميلي، تيموثي أوين، في محكمة نورفولك في نورويتش، إنها كانت متحمسة لبداية جديدة قادمة، لأنها كانت تخطط للانتقال إلى كورنوال. 

وفي الصباح الذي أرادت فيه الذهاب في جولة بالسيارة، قيل لها إنها لا تستطيع ذلك لأن الأسرة كانت في عزلة، حسبما ذكرت صحيفة "صن". 


قال أوين: "القشة التي قصمت ظهر البعير كانت القيود - فقط عدم القدرة على التعامل مع القيود، وهو ما يحدث لمجموعة من الناس في المملكة المتحدة في الوقت الحالي".  


وخلصت جاكلين ليك، كبيرة الأطباء الشرعيين في نورفولك، إلى أن وفاة إميلي كانت انتحارًا وقدمت تعاطفها مع العائلة يوم الجمعة.


قالت: "ضرب جائحة (كوفيد – 19) وهذا سبب لإميلي الكثير من القلق والضيق. كانت قلقة من عدم قدرتها على الخروج، بعد أن تذوقت طعم الحرية والاستقلال". 


قال والد الفتاة إنها عانت من صعوبات في الصحة العقلية بعد أن تم تشخي إصابتها بالتوحد في عام 2018.  


قالت أنابيل أوين، شقيقة إميلي الكبرى ، بعد فترة وجيزة من وفاتها: "لم تستطع التأقلم مع عالمها الذي يقترب من المكان والخطط التي يتم إلغاؤها، والبقاء في الداخل. أرعبها ذلك".


وكتبت عائلتها منشورًا على "فيس بوك" يصفها فيها بأنها "ابنتنا وأختنا الجميلة والمضحكة والموهوبة قليلاً". وأضافت: "نحن جميعًا مدمرون تمامًا ولكننا فخورون جدًا بكل ما حققته في حياتها".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ننشر أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم
» الغيرة القاتلة.. يقطع «قضيب» عشيق طليقته أمام عينها وينتحر
» تعرف على زي الأهلي والزمالك في القمة 120
» فتاة تنشق نفسها بعد وضع أسرتها في الحجر الصحي
» مفاجأة.. الحكومة تراقب مخالفات البناء من الفضاء
» تغريدة غامضة من أرسنال تثير الجدل عن "صلاح"
» إمام مسجد قباء ينعي «داعية مصري»
» فيديو.. فصل شرطي أمريكي بعد مهاجمته امرأة سوداء داخل منزلها
» صور.. وزير الرياضة يلقي نظره على ستاد القاهرة قبل القمة
» وفيات كورونا في العالم تتخطى الـ800 ألف
» لأول مرة.. السعودية تسجل هذا الرقم في إصابات كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:05 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة