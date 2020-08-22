نجم مؤثر بأرسنال الإنجليزي يصدم الفريق باستقالته

أعلن أرسنال الإنجليزي في بيان رسمي، أن السويدي فريدي ليونبيرج قرر الاستقالة من منصبه كمساعد للمدرب ميكيل أرتيتا.





وكان ليونبيرج تولى تدريب أرسنال بشكل مؤقت، على خلفية إقالة الإسباني أوناي إيمري من منصبه، قبل أن يدخل في طاقم أرتيتا بعد ذلك.

وقرر النجم السويدي السابق الاتجاه للتدريب بمفرده، حيث سيحرص على تطوير مسيرته التدريبية في الفترة المقبلة.









وسبق لليونبيرج تولي فرق تحت 23 عاما وتحت 15 عاما في أرسنال، بعدما عمل كمساعد مدرب في فولفسبورج الألماني.





ويعتبر ليونبيرج من الأسماء المحببة لجماهير أرسنال في مطلع الألفية الحالية، حيث كان عنصرا مهما من الفريق المتوج بالدوري دون هزيمة عام 2004.