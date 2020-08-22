الدور يستقر خلال تعاملات الأسبوعين.. ننشر سعر اليوم

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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك علي مدار الأسبوعين الماضيين وحتي اليوم السبت .

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه كمتوسط سعري له لدي البنك المركزي المصري نحو 15.88جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع.

سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد نحو 15.87 جنيه للشراء و 15.97 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بلوم، الأهلي اليوناني، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، البركة، الأهلي المصري، مصر، الاسكندرية، اتش اس بي سي، التجاري الدولي، الاستثمار العربي، كريدي أجريكول" نحو 15.88 جنيه للشراء و 15.98 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " مصر إيران للتنمية، الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الاسلامي، عودة، النصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، التعمير والاسكان،  الكويت الوطني، قناة السويس" نحو 15.89 جنيه للشراء و 15.99 جنيه للبيع.

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