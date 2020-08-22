بعد ارتفاع سعر التذكرة.. نداء عاجل من المترو للركاب

ناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مستخدمي المترو بصفة دورية ومستمرة، عمل الاشتراكات المخفضة والمدعمة والمتاحة لكل فئات الركاب.

وذكرت الشركة، في بيان السبت، أنها أتاحت ثلاثة أنواع من الاشتراكات للأشخاص غير الطلبة وذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن، الأول هو اشتراك شهري بإجمالي 60 رحلة وتصل فيه نسبة تخفيض الاشتراك لمرحلة واحدة بعدد 8 محطات إلى 38.3%، ويصل نسبة التخفيض للمرحلتين لعدد 16 محطة إلى 45.2%، كما يصل نسبة التخفيض لثلاث مراحل لعدد 25 محطة إلى 55%، بينما يصل إلى 40% لأربع مراحل لعدد 39 محطة.

وأفادت الشركة بأن النوع الثاني من الاشتراكات الخاصة بالجمهور هو الاشتراك الربع سنوي بإجمالي 180 رحلة والذي تصل فيه نسبة تخفيض الاشتراك للمرحلة بعدد 8 محطات إلى 44.4%، ويصل نسبة التخفيض للمرحلتين لعدد 16 محطة إلى 50%، كما يصل نسبة التخفيض لثلاث مراحل 25 محطة إلى 57.8%، بينما يصل نسبة التخفيض إلى 44.4% لأربع مراحل لعدد 39 محطة.

أما النوع الثالث من اشتراكات الجمهور فهو الاشتراك السنوي الذي تصل فيه نسبة التخفيض لخطين إلى 62.2%، ونسبة التخفيض لثلاث خطوط إلى 52.2%.



وأشارت الشركة إلى أن اشتراكات الطلبة الربع سنوية تصل فيها نسبة التخفيض إلى 96.3? للمرحلة الواحدة لعدد 8 محطات وإلى 97.4% للمرحلتين لعدد 16 محطة وإلى 98.2% للثلاث مراحل لعدد 25 محطة وإلى 97.7% لأربع مراحل لعدد 39 محطة.

وأوضحت أن نسبة التخفيض في الاشتراكات الربع سنوية لذوي الاحتياجات الخاصة تصل إلى 98.8% لثلاث مراحل لعدد 25 محطة، وإلى 98.5% لأربعة مراحل لعدد 39 محطة، لافتة إلى أن قيمة التذكرة العادية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة تصل إلى 50 قرشاً، أما عن اشتراكات كبار السن فتصل نسبة التخفيض في الاشتراكات الربع سنوية إلى 92.5% لأربع مراحل بعدد 39 محطة.