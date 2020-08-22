بث مباشر.. لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

نقدم لقرائنا الكرام بث مباشر لمباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري المصري ضمن الجولة 21 مساء اليوم السبت على ملعب استاد القاهرة الدولي.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري العام برصيد 56 نقطة بينما يأتي منافسه في مباراة اليوم الزمالك في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

موعد مباراة الاهلي والزمالك اليوم

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الزمالك فى الدوري اليوم

الزمالك في الساعة التاسعة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة في قمة الدوري المصري التي تنتظرها الجماهير خاصة وهي الأولى بعد جائحة كورونا وشهدت مباراة القمة الموسم الماضي أحداث غريبة بعد أن تعطلت حافلة نادي الزمالك على كوبري أكتوبر ولم يحضر الفريق للقاء وهو ما أثار جدلا كبيرا بين جمهور الفريقين على وسائل التواصل الإجتماعي.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

وتشهد مباراة اليوم غياب محمود متولي لإصابته بقطع في الرباط الصليبي ورمضان صبحي الذي انتهت إعارته مع النادي الأهلي وآثار جدلا كبيرا بسبب رغبته في الانتقال لنادي بيراميدز.

بينما يغيب عن تشكيلة فريق الزمالك في مباراة الأهلي اليوم محمود عبد الرازق شيكابالا.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الزمالك فى الدوري اليوم



