  • السبت 22 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر07:32 م
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

بث مباشر.. لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

دولار

الدور يستقر خلال تعاملات الأسبوعين.. ننشر سعر اليوم

صورة

مفاجأة.. الحكومة تراقب مخالفات البناء من الفضاء

العراق كورونا

قفزة مرعبة في إصابات كورونا بدولة عربية

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس يكشف موعد احتمال عودة ذروة كورونا

ضاحي خلفان

خلفان: لهذا السبب.. مستعدون للتحالف مع الشيطان

صدام حسين

"طباخ الريس" يفجر مفاجآت لأول مرة عن صدام حسين

كورونا السعودية

لأول مرة.. السعودية تسجل هذا الرقم في إصابات كورونا

ارشيفية

مفاجأة.. استخدام حليب السيدات المتعافات كعلاج لـ"كورونا"

صورة للحادث

الغيرة القاتلة.. يقطع «قضيب» عشيق طليقته أمام عينها وينتحر

ننشر أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

مال وأعمال

استخراج الذهب
استخراج الذهب

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

ننشر أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

#

ألف جنيه.. أسعار الذهب تصدم الجميع في أول أيام العيد

#

تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين

#

ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين

تراجعت اسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت بمتوسط 6 جنيهات بمحال الصاغة مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 854 جنيهًا كأعلي قيمة له مقابل 860 جنيهًا أمس بفارق 6 جنيهات.

وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة 976 جنيهًا مقابل 983 جنيها أمس بفارق6 جنيهات.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 732 جنيهًا مقابل 737 جنيها أمس بفارق 5 جنيهات.
  
ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 569 جنيهًا مقابل 566 جنيهًا أمس.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6832 جنيهًا وكيلو الذهب نحو976 ألف جنيه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ننشر أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم
» الغيرة القاتلة.. يقطع «قضيب» عشيق طليقته أمام عينها وينتحر
» تعرف على زي الأهلي والزمالك في القمة 120
» فتاة تنشق نفسها بعد وضع أسرتها في الحجر الصحي
» مفاجأة.. الحكومة تراقب مخالفات البناء من الفضاء
» تغريدة غامضة من أرسنال تثير الجدل عن "صلاح"
» إمام مسجد قباء ينعي «داعية مصري»
» فيديو.. فصل شرطي أمريكي بعد مهاجمته امرأة سوداء داخل منزلها
» صور.. وزير الرياضة يلقي نظره على ستاد القاهرة قبل القمة
» وفيات كورونا في العالم تتخطى الـ800 ألف
» لأول مرة.. السعودية تسجل هذا الرقم في إصابات كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:05 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة