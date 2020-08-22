  • السبت 22 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر07:32 م
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

بث مباشر.. لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

دولار

الدور يستقر خلال تعاملات الأسبوعين.. ننشر سعر اليوم

صورة

مفاجأة.. الحكومة تراقب مخالفات البناء من الفضاء

العراق كورونا

قفزة مرعبة في إصابات كورونا بدولة عربية

الدكتور محمد عوض تاج الدين

مستشار الرئيس يكشف موعد احتمال عودة ذروة كورونا

ضاحي خلفان

خلفان: لهذا السبب.. مستعدون للتحالف مع الشيطان

صدام حسين

"طباخ الريس" يفجر مفاجآت لأول مرة عن صدام حسين

كورونا السعودية

لأول مرة.. السعودية تسجل هذا الرقم في إصابات كورونا

ارشيفية

مفاجأة.. استخدام حليب السيدات المتعافات كعلاج لـ"كورونا"

صورة للحادث

الغيرة القاتلة.. يقطع «قضيب» عشيق طليقته أمام عينها وينتحر

انفجار يودي بحياة عسكريين في مالي

عرب وعالم

مالي
مالي

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

"البنتاجون": مستعدون للمساعدة بالتحقيق في انفجار بيروت

#

بريطانيا تخصص ملايين الجنيهات لمساعدة بيروت

#

انزلاق التربة في بورما يودي بحياة 113 شخصا

#

هجوم إرهابي يودي بحياة 22 جنديا فى مالي

قتل أربعة جنود ماليين وأصيب آخر بجروح خطرة، اليوم السبت، في انفجار عبوة ناسفة، بينما كانت آليتهم تمر في وسط البلاد.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة فرانس برس: "مرت مركبة جنود مجموعة العمل السريع للمراقبة والتدخل فوق عبوة ناسفة في منطقة كورو قرب الحدود مع بوركينا فاسو، ما أدى إلى مقتل أربعة جنود وإصابة آخر بجروح خطرة".

وأضاف المصدر أنه تم إرسال تعزيزات إلى المنطقة.

يذكر أن تمردا عسكريا أطاح بالرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كيتا، الأسبوع الماضي، واعتقل عسكريون انقلابيون الرئيس إلى جانب أعضاء من حكومته، قبل أن يعلن استقالته مرغما عبر التلفزيون. 

وعزا العسكريون الذين أجبروا الرئيس على الاستقالة وتسلموا السلطة، خطوتهم هذه إلى "انعدام الأمن في البلاد وافتقار الجيش إلى الإمكانات".

وأعلنت الأمم المتحدة أن ممثلين عنها تمكنوا مساء الخميس من زيارة الشخصيات التي تم اعتقالها خلال الانقلاب، بمن فيهم الرئيس المخلوع ورئيس وزرائه بوبو سيسي، وجميعهم محتجزون في معسكر ببلدة كاتي الواقعة قرب العاصمة باماكو، والتي أصبحت مركز الانقلابيين.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

باقة ورد من حدائقه الجميلة

محمود سلطان

قارئة الجي بي إس.. وحكايات أخرى

فراج إسماعيل

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ننشر أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم
» الغيرة القاتلة.. يقطع «قضيب» عشيق طليقته أمام عينها وينتحر
» تعرف على زي الأهلي والزمالك في القمة 120
» فتاة تنشق نفسها بعد وضع أسرتها في الحجر الصحي
» مفاجأة.. الحكومة تراقب مخالفات البناء من الفضاء
» تغريدة غامضة من أرسنال تثير الجدل عن "صلاح"
» إمام مسجد قباء ينعي «داعية مصري»
» فيديو.. فصل شرطي أمريكي بعد مهاجمته امرأة سوداء داخل منزلها
» صور.. وزير الرياضة يلقي نظره على ستاد القاهرة قبل القمة
» وفيات كورونا في العالم تتخطى الـ800 ألف
» لأول مرة.. السعودية تسجل هذا الرقم في إصابات كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:05 م

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة