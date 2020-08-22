تعرف على طاقم التحكيم المكلف بالـ VAR في القمة 120

استعانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بخبراء من أسبانيا لمتابعة تقنية VAR في مباراة الأهلي والزمالك التي ستقام اليوم ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

اللجنة الخماسية قررت الاستعانة بخبراء إسبان من الشركة الأم الموردة تلك التكنولوجيا للجبلاية لتأمين التقنية من الناحية التكنولوجية والفنية، وضمان عملها بشكل سليم بعيدا عن حكم الفيديو خلال اللقاء.

وتخشى اللجنة الخماسية من تعطل VAR في هذه المباراة الهامة والتي يشاهدها الملايين داخل مصر وفي كافة أرجاء الوطن العربي، لا سيما وأن التقنية أصابها شلل في عدة مباريات سابقة بالدوري المصري بعد العودة مباشرة، ومنها مباراة الزمالك وإف سي مصر.

قرار الاستعانة بالخبراء الإسبان، جاء بعد مشاورات عديدة بين أعضاء اللجنة وبرئاسة عمرو الجنايني، لتأمين أنفسهم خوفا من ظهور فضيحة جديدة متعلقة بتقنية الفيديو، ويرى الكل أن لقاء القمة 120 لن يقبل أي أخطاء يتحملها مسئولو اتحاد الكرة الذين تعاقدوا على كافة أدوات تلك التقنية.