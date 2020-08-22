قفزة مرعبة في إصابات كورونا بدولة عربية

22 أغسطس 2020 - 05:36 م

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 3965 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتتجاوز بذلك حاجز الـ200 ألف إصابة، في قفزة كبيرة تشير إلى استمرار تصاعد الإصابات.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "تم فحص 20459 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1413947 نموذجاً".

وأضافت: "كما تم تسجيل 70 حالة وفاة و2947 حالة شفاء خلال ذات المدة".

وبلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 143393 حالة، والإصابات 201050 إصابة، بينما الوفيات وصلت إلى 6353 وفاة.