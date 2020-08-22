فنانة شهيرة تصدم الجميع وتظهر من دون حمالة صدر

22 أغسطس 2020 - 04:41 م

واصلت الفنانة اللبنانية الشهيرة ?دومينيك حوراني، إثارة الجدل من خلال إطلالتها الجريئة، لكن هذه المرة دون ملابس داخلية علوية.

?وحاولت الفنانة اللبنانية أن تعبّر عن حزنها بسبب إنفجار مرفأ بيروت، فقالت إنها ما زالت تحت تأثير الصدمة، إلا أن إطلالتها لم تكن موفّقة، اذ نشرت دومينيك صورة لها إرتدت فيها جاكيت (بلايزر) أسود أظهر ثدييها دون حمالة الصدر، وشورت قصير، ووضعت الكثير من مساحيق التجميل، وعلّقت قائلة: "كيف معنوياتكم؟ اعتقد اني بعدني تحت تأثير الصدمة".

وشن متابعون لها وخاصة اللبنانيين، هجوما عنيفا عليها موجهين لها اتهامات مخلة، وتعمدها عرض جسدها وإثارة الجدل حولها، وعلق أحد المتابعين، بالقول :"هل هكذا نعبّر عن ألمنا؟ ما فعلته دومينيك أمر خارج عن التهذيب..نعم وصلنا إلى أدنى درجات الإبتذال بهدف إحداث ضجة".